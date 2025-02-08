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Американский боец UFC рассказал о русском хакере, который взломал его аккаунт

Порье рассказал о том, как русский хакер взломал его аккаунт в соцсетях
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Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье рассказал о русском хакере, который взломал его аккаунт в соцсетях. Этим он поделился на YouTube-канале Helen Yee Sports.

«Я сменил пароль, теперь в нем были рандомные цифры и буквы — и через три минуты тот же парень хакнул меня снова. Я подумал: «Чувак, эти парни хороши, просто хороши. Мое уважение», — заявил Порье.

Отмечается, что спортсмен не уточнил, о какой именно социальной сети идет речь.

В ночь на 2 июня Порье уступил россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 302, который прошел в Нью-Джерси. Поединок завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого американский боец был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории. Этот поединок стал третьей защитой титула для россиянина. Порье потерпел девятое поражение за всю карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба, назвав его жирным и испуганным.

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