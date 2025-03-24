Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области

Бывший военный корреспондент, певец и блогер Аким Апачев извинился за свои граффити с нецензурной бранью в Судже в Курской области. Соответствующее видеообращение он опубликовал Telegram-канале.

Блогер утверждает, что не хотел никого обидеть своими граффити, а хотел поддержать российских бойцов, которые ездят через Суджу и видят огромное количество украинских надписей на стенах.

«Некоторые не очень хорошие люди пытаются выкрутить эту ситуацию в свою сторону, обвиняя меня во всех смертных грехах», — сказал Апачев.

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев. Блогер и рэпер ранее приехал в Курскую область, где при поддержке регионального «Народного Фронта» провел третий урок Открытого Русского Космоса. В Суджу с журналистами WarGonzo Апачев отправился, как он сам заявил в ролике, чтобы оставить там «свою наскальную живопись».

В видео Апачев рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения.

Его действия практически сразу осудили в социальных сетях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн предупредил, что Апачева оштрафуют после визита в Суджу.