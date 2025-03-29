«Выбрал неверную лексическую форму». Апачев сдался полиции после скандала в Судже

Блогер Апачев извинился за свое поведение в Судже и предложил помощь Хинштейну

Блогер Аким Апачев явился в полицию и дал показания по акту вандализма в Судже Курской области. Ранее его видео с нецензурным граффити в пострадавшем от боев с ВСУ городе вызвало широкий общественный резонанс. Врио губернатора региона Александр Хинштейн назвал поведение блогера «пиаром на крови» и заметил, что «бесконечно бегать» от полиции у него не получится. Апачев уже предложил помочь восстановить разрушенные памятники в Курской области.

Блогер Аким Апачев признал вину в акте вандализма в Судже Курской области. Телеканал «360» сообщил, что Апачев уже дает показания в полиции по этому эпизоду.

В своем Telegram-канале Апачев заявил о готовности искупить вину, помогая Курской области.

«Уже совсем скоро грядет праздник 80-летия Победы, и наш президент недавно говорил о необходимости восстановления памятников Курской области после оккупации ВСУ. Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе», — написал он.

Апачев заявил о теплом отношении к Курской области и пояснил, что приехал в Суджу с благими намерениями. Он выразил сожаление, что «выбрал неверную лексическую форму» для выражения своей поддержки.

«И еще раз извиняюсь перед теми местными жителями, чьи чувства задел», — написал он.

Скандал в Судже

Ранее Аким Апачев прибыл в Суджу, которая в начале месяца была освобождена от подразделений ВСУ. 22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, в котором Апачев рисует на стене одного из поврежденных в боях зданий нецензурное граффити в адрес украинцев.

«Пиар на крови»: рэпер Апачев приехал в Суджу и исписал дома матерными граффити Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать блогера и музыканта Акима Апачева... 23 марта 21:16

Видео Апачева вызвало широкий резонанс. Местные жители осудили действия блогера в соцсетях. Они возмутились тем, что, пока въезд в город для граждан запрещен, Апачева пустили в Суджу для записи видео. После этого блогер стал «забивать стрелки» жителям Суджи в комментариях, предлагал им встретиться и просил назвать адреса.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что поступок блогера является демонстративной порчей имущества, а правоохранительные органы могут усмотреть в его действиях не менее трех составов административных правонарушений. Он также назвал такое поведение Апачева «пиаром на крови».

Хинштейн напомнил, что въезд в Суджу был запрещен распоряжением оперштаба, и поручил руководителю комитета региональной безопасности подготовить материалы для возбуждения дела.

Апачев поспешил извиниться и опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити», — пояснил блогер.

Позднее Александр Хинштейн заявил, что извинения не отменяют состава административного правонарушения, совершенного Акимом Апачевым. Врио губернатора Курской области также направил материалы об инциденте в региональное управление МВД и прокуратуру.

Также врио губернатора запустил в своем Telegram-канале голосование с вопросом, стоит ли принимать извинения Апачева. По состоянию на 29 марта более 80% участников опроса указали, что не верят в искренность извинений блогера.

Позднее Хинштейн заявил, что Аким Апачев под различными предлогами избегает встречи с сотрудниками полиции для разбирательства по этому делу.

«Тем не менее бесконечно бегать не получится. Дать объяснения полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех», — подчеркнул Хинштейн.