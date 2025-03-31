Разлив мазута произошел на черноморском побережье Болгарии в районе города Варна. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Источник загрязнения пока не установлен, но, скорее всего, это судно, стоящее на рейде», — говорится в сообщении.

Специалисты Морской администрации осматривают место происшествия и берут пробы воды.

Недавно руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Козеев сообщил, что обстановка на побережье Анапы спустя 100 дней после происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе и разлива мазута стабильная.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее на побережье Краснодарского края обнаружили новый выброс нефтепродуктов.