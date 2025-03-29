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В РФ рассказали об обстановке на побережье Анапы спустя 100 дней после разлива мазута

ВСКС: обстановка на побережье Анапы спустя 100 дней после ЧП с мазутом стабильная
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Телеграм-канал Оперативный штаб — Краснодарский край

Обстановка на побережье Анапы спустя 100 дней после происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе и разлива мазута стабильная. Об этом заявил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Козеев, передает ТАСС.

«Обстановка в Анапе на побережье стабильная. По-прежнему есть небольшие фракции песка, поэтому работы продолжаются и будут продолжены до тех пор, пока в этом будет необходимость», — сказал он.

В пресс-службе ВСКС добавили, что с момента ЧП с танкерами в Анапе, Керчи и Бердянске поработали добровольцы из 40 регионов России, они собрали более 20 тыс. мешков с загрязненным грунтом общим весом около 1 тыс. тонн.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В свою очередь экологи предупредили, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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