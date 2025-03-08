На побережье Краснодарского края обнаружили новый выброс нефтепродуктов

Новые выбросы мазута зафиксированы в субботу на ряде участков береговой линии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Наличие мелкой крошки нефтепродуктов на своих территориях неподалеку от воды подтвердили команды Белореченского, Красноармейского и Северского районов», — говорится в сообщении.

Мазут собирают вдоль уреза воды, после этого специалисты очищают территорию пляжей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

В феврале представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее новые выбросы мазута зафиксировали в Севастополе.