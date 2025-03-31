Защита основателя «Русагро» обжаловала его арест

Защита основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС.

«Защитой подана жалоба на избранную в отношении Мошковича меру пресечения», — заявили в Мещанском суде Москвы.

27 марта Мещанский районный суд Москвы арестовал миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича. Ближайшие два месяца основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки» и «Слово мясника», проведет в СИЗО. Бизнесмен стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он мог обмануть своего партнера при покупке компании «Солнечные продукты». Возможный ущерб оценили более чем в 30 млрд рублей.

Позднее стало известно, что Мошкович имеет виллу в Ницце, которая стоит около €18 млн. Также сообщалось, что власти Франции «заморозили» виллу основателя «Русагро» еще в 2022 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.