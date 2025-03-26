В деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты, включая дополнительные эпизоды преступной деятельности, могут появиться в уголовном деле основателя агрохолдинга «Русагро». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Могут появиться новые фигуранты», — отметил собеседник агентства и допустил появление дополнительных эпизодов преступления.

Незадолго до этого источник сообщил, что основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд рублей.

Мошковича задержали днем 26 марта. Силовые структуры проводят обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

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