В украинском Ровно переходят на почасовую подачу воды

Украинский город Ровно переходит на почасовую подачу воды потребителям из-за моратория на повышение тарифов. Об этом сообщает «Ровноблводоканал».

«Ровноблводоканал» готовится подавать воду с низким давлением в индивидуальные часы», — сообщили в аккаунте предприятия в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, в домах многих жителей города в определенное время будет низкое давление в трубах, добавили в пресс-службе предприятия.

Осенью прошлого года сообщалось, что часть украинского города Калуш в Ивано-Франковской области осталась без тепла из-за банкротства владельца местной ТЭЦ.

Кроме того, в декабре в Кривом Роге на Украине было возбуждено уголовное дело в связи со срывом отопительного сезона.

Позже ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, его целью стали объекты украинской энергетики.

Ранее в Кремле высказались о приостановке ударов по украинской энергетике.