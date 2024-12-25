ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В Харькове пропали свет, вода и отопление

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, его целью стали объекты украинской энергетики. Военкор Евгений Поддубный сообщил о взрывах в районах Кременчугской ГЭС, Ладыжинской ТЭЦ и Бурштынской ТЭС. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении оборудования нескольких ТЭС. В Харькове и Ивано-Франковске пропало электричество, перебои с электроснабжением наблюдаются и в Днепре. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 25 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, сообщила «Страна.ua». Информацию подтвердил российский военный корреспондент Александр Коц. При этом министерство обороны России на данный момент об ударах не сообщало.

Около 07:00 по всей стране была объявлена воздушная тревога. Спустя несколько минут стали поступать сообщения о взрывах. По данным «Страны», они произошли в Харькове, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Бурштыне, а также в Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и Житомирской областях.

Как уточнил российский военный корреспондент Евгений Поддубный, взрывы произошли в районе Светловодска в Кировоградской области, где находится Кременчугская ГЭС, а также в районе Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области и Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Журналист добавил, что ВС РФ также нанесли удары по объектам генерации теплоэнергии в Днепре и Славянске.

О том, что целью массированного удара стали энергообъекты Украины, заявил и министр энергетики страны Герман Галущенко. Какие именно объекты были атакованы, он не утонил. При этом глава украинского минэнерго добавил, что операторы ограничили поставки электроэнергии потребителям для снижения негативных последствий и готовятся подсчитывать ущерб. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по энергообъектам Украины было выпущено более 70 ракет, среди которых баллистические, и более 100 ударных дронов .

Компания «Укрэнерго» объявила об отключениях света в связи с ракетной атакой. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что ввел аварийные отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Последствия удара

ДТЭК также сообщил, что в результате массированного удара было серьезно повреждено оборудование нескольких ТЭС компании. Холдинг при этом не стал раскрывать, какие именно теплоэлектростанции были атакованы.

«После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования», — говорится в Telegram-канале ДТЭК.

В компании также добавили, что в 2024 году это уже 13-ая массированная атака на украинскую энергетику и 10-ая массированная атака на энергетические объекты ДТЭК.

«Полстраны без света»: Россия ответила сотней ракет на удар ATACMS по аэродрому Таганрога Россия ответила массированным обстрелом украинской энергетической инфраструктуры на удар ATACMS... 13 декабря 21:07

В Харькове, где, по данным местных власти, произошло как минимум семь взрывов, возникло несколько пожаров, повреждения получили объекты гражданской нежилой инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что одно из возгораний в результате атаки произошло в Киевском районе Харькова.

«Страна.ua» со ссылкой на харьковчан также сообщила, что после удара в ряде районов города пропали электричество, вода и отопление. Без света осталась и часть Ивано-Франковской области, сообщили в областной военной администрации. Электричества, по данным телеканала «Эспресо», нет в том числе в самом Ивано-Франковске. Перебои в электроснабжении также наблюдаются в Днепре, передает телеканал «Общественное. Новости».

В Винницкой и Полтавской областях в результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, рассказали местные власти.

Варшава подняла истребители

В связи с активностью российской дальней авиации Польша подняла в небо истребители, сообщается в коммюнике Оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованном в его аккаунте на платформе X.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении.

В последний раз Варшава поднимала истребители 13 декабря и 17 ноября. В эти дни Минобороны РФ сообщало о нанесении групповых ударов по территории Украины.