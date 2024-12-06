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В Кривом Роге возбудили дело по поводу срыва отопительного сезона

В Кривом Роге Украины возбудили дело из-за отсутствия отопления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Кривом Роге на Украине было возбуждено уголовное дело в связи со срывом отопительного сезона. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram-канале.

«Без тепла в Кривом Роге остаются 443 жилых дома, отопление не подавалось с начала отопительного сезона в 245 домах, а 198 временно отключены для устранения потерь теплоносителя. По факту срыва отопительного сезона в Кривом Роге начат уголовный процесс, ведется расследование», — говорится в посте.

Кулеба отметил, что в настоящее время в Кривом Роге работают 66 ремонтных бригад, в том числе представляющие другие города и регионы.

Он также добавил, что в Херсоне наблюдаются проблемы с отоплением — 217 жилых домов остались без тепла, а часть котельных города не функционирует. Ожидается, что отопление будет восстановлено к концу недели.

1 декабря сообщалось, что Киев направит ремонтные бригады в Кривой Рог, где из-за мобилизации специалистов возникли проблемы с запуском отопительного сезона. В город направятся 20 сотрудников «Киевтеплоэнерго» для проведения работ по подключению отопления. Вместе с ними в Кривой Рог направят шесть единиц спецтехники.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что большие города могут замерзнуть без отопления в стране.

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