Украинский город частично остался без тепла из-за банкротства владельца ТЭЦ

Часть украинского города Калуш в Ивано-Франковской области осталась без тепла из-за банкротства владельца местной ТЭЦ. Об этом сообщил мэр города Андрей Найда на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Поставщик услуг централизованного теплоснабжения ООО «Костанза» не начало отопительный период, вследствие чего не получают тепло 142 жилых дома», — рассказал мэр.

По его словам, без отопления остаются 27 бюджетных учреждений, в том числе школы и детские сады.

Отмечается, что проблему с подачей тепла планируется решить до конца недели. Найда заявил, что обратится в Совет национальной безопасности и обороны Украины с требованием вмешаться в ситуацию.

Недавно экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский не знает, как Украина переживет предстоящий отопительный сезон, большие города могут замерзнуть.

До этого глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа.

Ранее украинцев призвали искать на зиму друзей с отоплением на дровах.