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В Татарстане мигрантам до конца года запретили работать в нескольких сферах

Глава Татарстана Минниханов запретил мигрантам работать в такси и охране
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Татарстане некоторым хозяйствующим субъектам до конца года запретили привлекать на работу мигрантов, трудящихся на основании патентов. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов, передает РБК.

Иностранцам запретили работать в такси, в охранных службах, включая частные, и в сфере ветеринарии, заниматься перевозкой опасных грузов.

Также мигрантам нельзя до 31 декабря 2025 года работать в организациях, деятельность которых связана с предоставлением финансовых услуг, организацией и проведением азартных игр, лотерей и заключением пари, ремонтом компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

В сентябре Минниханов заявлял, что предприятия Татарстана необходимо обеспечить кадрами, а в условиях нехватки рабочей силы ограничение числа иностранных рабочих может значительно ухудшить ситуацию на рынке труда.

Ранее глава Чувашии запретил мигрантам работать таксистами и педагогами.

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