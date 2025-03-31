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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом прошедшей зимой был ниже предыдущего

Мурашко: сезон роста заболеваемости ОРВИ прошел значительно лучше предыдущего
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Shutterstock/FOTODOM

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в ходе эпидемиологического сезона конца 2024 — начала 2025 года ниже предыдущего. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже, плюс в этом году мы использовали новую вакцину для лиц старшего возраста», — сообщил он.

По его словам, в конце 2024 года активно шла вакцинация против гриппа вакциной, содержащей высокое количество антигена, что повлияло на снижение заболеваемости.

Кроме того, россиян прививали от пневмококка. Вакцинация позволила снизить количество летальных исходов среди пациентов старшего возраста на 20%.

При этом в Роспотребнадзоре 18 марта сообщали, что в России держится на высоком уровне заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, в неделю регистрируется свыше 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости.

Ранее россиянам назвали опасный симптом при ОРВИ.

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