Россиянам назвали опасный симптом при ОРВИ

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году протекает непросто, у россиян наблюдаются нетипичные симптомы. Многие пациенты жалуются не только на высокую температуру, но и на боль в мышцах, суставах. Если дискомфорт наблюдается и в области печени, то это опасный симптом, рассказал врач-терапевт, кардиолог Игорь Гончаров Общественной Службе Новостей.

«Печень в принципе болеть не должна и не может. А если появляются такие дискомфортные ощущения в правом подреберье, это может быть желчный пузырь», — предупредил врач.

В числе возможных причин, о которых говорит боль в области печени, он назвал дискинезию желчевыводящих путей, которая возникает из-за изменения питания во время болезни. Так, подобное состояние встречается у людей, отказывающихся от пищи или употребляющих перекусы урывками. В том числе сокращение желчного пузыря вызывает кофе с сигаретой.

Если же в области печени человек ощущает дискомфорт даже после выздоровления и возвращения к нормальному питанию, то это повод обратиться к врачу, сдав предварительно анализ на билирубин и сделав УЗИ печени, заключил Гончаров.

До этого врач-онколог АО «Медицина» Руслан Басанов рассказал «Газете.Ru», что на ранних стадиях рак печени может не проявлять явных признаков. Когда опухоль увеличивается, появляются симптомы: боль в правом подреберье, потеря веса, слабость, тошнота и вздутие живота.

Ранее было найдено природное вещество, защищающее от рубцевания печени.