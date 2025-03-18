Заболеваемость гриппом третью неделю подряд держится на высоком уровне

Заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на высоком уровне третью неделю подряд

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в течение трех недель держится на высоком уровне. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что в неделю регистрируется более 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости.

В структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы, отметили в Роспотребнадзоре.

Там также сообщили, что сохраняется динамика к снижению заболеваемости COVID-19. За прошлую неделю в стране зарегистрировано 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% ниже, чем на предыдущей.

Весенняя погода может быть обманчива, поэтому не стоит спешить переходить на весенний гардероб, добавили в Роспотребнадзоре.

Накануне врач-терапевт, кардиолог Игорь Гончаров сообщил, что боль в печени при ОРВИ – это очень опасный симптом.

Ранее диетолог рассказал о пользе чесночного чая.