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Врач рассказал, когда в России завершится сезон гриппа и ОРВИ

Терапевт Шулаев: пока сохраняются перепады температуры, эпидсезон продолжается
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Shutterstock/FOTODOM

Нестабильная погода и перепады температуры воздуха с плюса на минус стали основной причиной очередного подъема заболеваемости. Эпидемиологический сезон, при котором активно распространяются грипп и ОРВИ, продолжится до тех пор, пока погода не «устаканится», рассказал заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев Общественной Службе Новостей.

Для завершения эпидсезона дневная температура воздуха должна остаться примерно на уровне +10 градусов, а среднесуточная от +5 до +7 градусов, отметил врач.

«Пока у нас ночью 0, а то и -5, а днем от 5 до 10, эпидсезон будет продолжаться», — пояснил он.

Из-за таких перепадов температуры воздуха люди вынуждены одеваться тепло и потеть, что приводит к простудам, либо одеваться легко и переохлаждаться, что также чревато снижением иммунитета и распространением вирусов, добавил терапевт. Сейчас, по его словам, распространяется COVID и грипп, которые, помимо прочего, вызывают боль в мышцах. Вылечить эти заболевания нельзя — только облегчать симптоматику и ждать, когда они пройдут.

При заражении и появлении симптомов ОРВИ Шулаев призвал россиян оставаться дома, взяв больничный. Лучшими лекарствами от таких болезней он назвал сон и покой. А что касается средств профилактики, то наиболее эффективными будут занятия спортом, полноценное питание, регулярное проветривание помещений, заключил врач.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в течение трех недель держится на высоком уровне. Так, за неделю регистрируется более 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. В структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы. В ведомстве также сообщили о динамике к снижению заболеваемости COVID-19 — за прошлую неделю она упала на 14,6%.

Ранее россиянам назвали опасный симптом при ОРВИ.

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