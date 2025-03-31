ФСБ раскрыла мошенническую схему в филиале Роскадастра в Татарстане

На главу филиала Роскадастра в Татарстане и его зама завели дело о мошенничестве

В Татарстане пресекли незаконную деятельность руководителя филиала Роскадастра и одного из его заместителей, которые организовали схему по хищению бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, пишет РБК.

Отмечается, что руководитель филиала Роскадастра и его подчиненный выписывали премии работникам, а потом забирали их себе. В результате с октября 2024 года по март 2025-го они нанесли ущерб бюджету Республики Татарстан в размере 1,5 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничества.

Согласно информации на официальном сайте Роскадастра, пост директора организации в Татарстане занимает Ильнур Хисматуллин. У него, по данным на сайте, есть четыре заместителя. Кто именно из них участвовал в преступной схеме, не сообщается.

В феврале этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, при совершении которых можно конфисковать имущество. В этот список он призвал добавить мошенничество и растрату. На данный момент подобная мера наказания предусмотрена за похищение человека, а также злоупотребление должностными полномочиями и ряд других преступлений.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.