Глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату

Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в ходе выступления на заседании расширенной коллегии ведомства, предложил расширить перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества. Его слова приводит ТАСС.

«Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», — заявил он.

Кроме того, в ходе выступления глава СК предложил применять возможность неотложного ареста имущества следователем при расследовании дел о коррупционных преступлениях.

На данный момент конфискация имущества предусмотрена за похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и ряд других преступлений.

В ходе этого же заседания Бастрыкин предложил снизить возрастную планку для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. По его словам, данное решение позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес. Он подчеркнул, что несовершеннолетних часто убеждают в их безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Бастрыкин заявил об украинской кампании по радикализации россиян.