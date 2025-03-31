В Мьянме объявили национальный траур после землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен», — говорится в заявлении.

31 марта сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Число погибших в результате землетрясений в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек получили травмы, а около 300 числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно количество афтершоков в Таиланде после землетрясения в Мьянме.