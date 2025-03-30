Стало известно количество афтершоков в Таиланде после землетрясения в Мьянме

ТАСС: в Таиланде зарегистрировали 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Метеорологический департамент Таиланда с пятницы зафиксировал 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, магнитуда подземных толчков колебалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, большая часть была ниже 5,0.

29 марта спасатели российского МЧС начали ликвидировать последствия землетрясения в Мьянме.

Всего в Мьянму после землетрясения прибыли более 100 спасателей из России. Также военно-транспортный самолет с отрядом спасателей направила Белоруссия.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.