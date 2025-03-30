Выросло число погибших во время землетрясения в Мьянме

Число погибших во время землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек

Число погибших во время мощного землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек. Об этом сообщили на центральном телевидении Китая со ссылкой на правительство республики.

По данным властей, еще 3,4 тыс. человек получили травмы, а около 300 числятся пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений магнитудой 7,7. При этом по данным таиландского метеодепартамента, магнитуда достигала 8,2. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализировано множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.