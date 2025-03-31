Обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары доставили в суд

В суд Самары доставили обвиняемую по делу об убийстве экс-мэра Тархова

В Самаре доставили в суд обвиняемую в убийстве бывшего мэра города Екатерину Тархову. Об этом сообщает Telegram-канал ГТРК Самара.

В публикации говорится, что в ходе заседания будет рассмотрено прошение следователей о продлении ареста.

В конце февраля подсудимая призналась в совершении преступления. По ее словам, жертвы были отравлены, затем тела подверглись криогенной заморозке с использованием жидкого азота, после чего были расчленены и частично утилизированы. Последним якобы занимался подельник преступницы.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее друг убитого экс-мэра Самары Тархова назвал ложью данные о его похоронах.