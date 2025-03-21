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Друг убитого экс-мэра Самары Тархова назвал ложью данные о его похоронах

Друг убитого экс-мэра Самары Тархова Кузнецов назвал данные о похоронах враньем
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Юрий Стрелец/РИА Новости

Друг бывшего мэра Самары Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг информацию о якобы готовящихся похоронах Тархова и его жены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это вранье полное... Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя. Мне тоже были звонки с Новокуйбышевска, мне говорят: Семенович, это ты тут организовываешь (похороны. — прим. ред.)? Окститесь, ребят, вы что. У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством», — заявил он.

По словам Кузнецова, следователи сказали ему, что во время расследования похорон быть не может. Он отметил, что сотрудники правопорядка призвали решать вопрос по захоронению после того, как будет найден «кусочек», а на данный момент говорить об этом просто неправильно.

В конце февраля Екатерина Тархова призналась в совершении преступления. По ее словам, жертвы были отравлены, затем тела подверглись криогенной заморозке с использованием жидкого азота, после чего были расчленены и частично утилизированы. Последним якобы занимался подельник преступницы.

Ранее стало известно, что обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары перестала разговаривать.

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