Врач назвал главные продукты, провоцирующие мигрень

Продукты, которые подвергаются долгому брожению, могут провоцировать мигрень, поскольку в ходе этого процесса образуется тирамин, приводящий к головной боли. Об этом «Москве 24» рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

По его словам, к таким продуктам относятся сыры твердых сортов и алкогольные напитки долгой выдержки.

«Некоторые пациенты отмечают, что мигрень появляется после употребления шоколада. То есть он может быть одним из продуктов-провокаторов», — отметил Гайфутдинов.

Кроме того, вызвать недуг могут скисший виноград или другие ягоды. Врач уточнил, что факторами риска также являются голод, психоэмоциональные переживания, недосып и другие виды стресса. Наиболее подвержены мигрени женщины, добавил эксперт.

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров до этого говорил, что чрезмерное употребление продуктов, богатых дубильными веществами, может привести к мигрени. Речь о некоторых фруктах, овощах, ягодах, а также напитках.

Ранее сообщалось, что в России придумали быстрый анализ слезы для подбора терапии мигрени.