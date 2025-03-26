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Названы «безобидные» продукты, провоцирующие мигрень

Технолог Быстров: красная фасоль может провоцировать мигрень
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Freepik

Чрезмерное употребление продуктов, богатых дубильными веществами, может привести к мигрени. Речь о некоторых фруктах, овощах, ягодах, а также напитках. Об этом в беседе с Life рассказал доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Лидер по содержанию танинов — красная фасоль. Также среди овощей с танинами — ревень и тыква. Еще танины есть в гранате, яблоках, грушах, айве, черноплодной рябине, клюкве, ежевике, вишне, кизиле и винограде. Они содержатся в кожуре и косточках фруктов и ягод», — пояснил эксперт.

Он посоветовал не глотать косточки и по возможности очищать кожуру. Что касается допустимой нормы указанных продуктов в день, она не должна превышать 400 граммов. Дубильные вещества содержатся и в напитках из этих фруктов и ягод, включая соки и вино, поэтому их тоже следует употреблять с осторожностью, добавил Быстров.

Врач-невролог первой категории «СМ-Клиника» Игорь Мальцев до этого предупреждал, что провоцировать мигрень могут кофеиносодержащие напитки (чай, кофе, кола). По его словам, отказ от кофеина помогает избавиться от головной боли в 92% случаев у детей и подростков, а у взрослых эффект бывает даже лучше, чем от лекарств.

Ранее в России придумали быстрый анализ слезы для подбора терапии мигрени.

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