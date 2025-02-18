В России придумали быстрый анализ слезы для подбора терапии мигрени

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова создали прототип тест-системы для подбора терапии мигрени. Диагностический набор Tongo-test позволяет определить в слезной жидкости пациента уровень белка CGRP (кальцитонин-ген-родственный пептид) — наиболее частого провокатора мигрени – и выявить подтипы заболевания, при которых уже существует специализированная таргетная терапия. Исследование занимает около 10 минут, выполнять его можно даже дома. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Мигрень – неизлечимое заболевание, но существует таргетная терапия моноклональными антителами, значительно улучшающая качество жизни. Но чтобы выяснить, поможет ли такое лечение, врач назначает пробную 3-х месячную терапию моноклональными антителами. Если количество приступов мигрени или их интенсивность уменьшаются за месяц на 50% и более, то лечение считается эффективным. Однако это долго, а сами препараты достаточно дорогие. Ученые разработали инновационную тест-систему, которая может стать альтернативой пробной терапии и помочь пациентам экономить время и деньги.

«Мигрень – многофакторное заболевание, а наша неинвазивная тест-система позволяет определить подтипы мигрени, для которых будет эффективно лечение моноклональными антителами. Тест анализирует слезную жидкость человека и определяет в ней уровень белка CGRP – мишени для моноклональных антител. Это тест для объективной и быстрой диагностики и подбора терапии при мигрени», – рассказал «Газете.Ru» автор разработки, врач-ординатор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского Университета Вячеслав Новиков.

Тест-система основана на методике иммунохимического анализа. По внешнему виду она напоминает тест на COVID-19. На тест-полоску с реагентом наносится слезная жидкость, спустя 10 минут готов результат. Еще одно преимущество теста в том, что его можно делать не только в лабораторных условиях, но и дома.

Ученые создали прототип тест-системы и разрабатывают собственные реагенты для тест-полосок. В ближайшие месяцы будет проведено клиническое исследование продукта. В перспективе разработчики планируют расширить функционал тест-системы до панели на несколько биомаркеров, чтобы предсказывать течение ряда других социально-значимых заболеваний, в развитии которых участвует CGRP.

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