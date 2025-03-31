Пожарные разбились на служебной машине в Алтайском крае

МЧС: в Алтайском крае пожарные разбились на служебной машине, один не выжил

В Локтевском районе Алтайского края пожарные разбились при опрокидывании служебной машины. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в тот момент, когда специалисты ведомства возвращались с тушения пожара. В результате опрокидывания один сотрудник 75-й пожарно-спасательной части не выжил, двое были госпитализированы с травмами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

24 марта сообщалось, что автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту столкновения автобуса и грузовика в Симферополе. По информации Telegram-канала «ЧП Симферополь», водитель автомобиля, с которым столкнулся автомобиль МЧС, получил травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что машина спасателей врезалась в боковую часть легкового автомобиля.

До этого в Хакасии женщина без водительских прав не выжила в ДТП, вылетев под пожарную машину. Telegram-канал 112 сообщил, что столкновение произошло на Советской улице в Черногорске. 37-летняя женщина выехала на перекресток, не обращая внимания на проблесковые маячки и звуковые сигналы спецтехники. В результате легковой автомобиль превратился в груду металла, а пожарная машина перевернулась.

Ранее появились кадры с места аварии, в которую попал замминистра МЧС по дороге из ДНР.