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Появились кадры с места аварии, в которую попал замминистра МЧС по дороге из ДНР

Baza показала перевернутую машину замминистра МЧС Курынина в Тульской области
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МЧС РФ/Telegram-канал «Baza»

Заместитель министра МЧС Роман Курынин перевернулся на служебном автомобиле в Тульской области, когда возвращался из рабочей поездки в ДНР. Кадры с места происшествия и перевернутое авто опубликовал Telegram-канал Baza.

Авария с участием трех автомобилей случилась на 260-м километре трассы М-4 «Дон» 15 марта. По данным Telegram-канала, Курынин ехал в сторону Москвы, как вдруг перед ним начал перестраиваться легковой автомобиль, но машину занесло, и она задела другой автомобиль. Курынин попытался объехать ДТП, но не справился с управлением, задел автомобили и улетел в кювет, где в итоге перевернулся.

Сам Курынин почти не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Изначально об инциденте написал Telegram-канал 112 со ссылкой на источник. По его словам, все произошло на 235-м км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек ехали на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся.

Однако в комментарии «Газете.Ru» сам заместитель министра заверил, что не попадал в аварию, и сказал, что «это все неправда», и он не знает, откуда взялась информация о ДТП. При этом в МЧС подтвердили ДТП с автомобилем Курынина.

Курынин занял должность замминистра МЧС РФ в июле 2024 года. До этого он четыре года руководил Росздравнадзором по Москве и Московской области.

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