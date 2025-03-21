Россиянка в ДТП вылетела под пожарную машину и попала на видео

На видео попал момент ДТП в Хакасии, где девушка вылетела под пожарную машину

В Хакасии девушка без водительских прав не выжила в ДТП, вылетев под пожарную машину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Столкновение произошло на Советской улице в Черногорске. 37-летняя автоледи вылезла на перекресток, не обращая внимания на проблесковые маячки и звуковые сигналы спецтехники. В результате, легковушка превратилась в груду металла, а пожарка перевернулась. Тело женщины пришлось вырезать из смятого авто инструментами», — говорится в публикации.

Госавтоинспекция проводит проверку аварии. Было установлено, что у женщины не было водительских прав.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее из Тюмени стало невозможно выехать из-за падающих столбов.