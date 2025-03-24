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Машина со спасателями, которая ехала на ДТП в Симферополе, попала в тяжелую аварию

Автомобиль МЧС, спешивший на ДТП в Симферополе, попал в тяжелую аварию

Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП автобуса и грузовика в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Симферополь».

«Автомобиль экстренной службы столкнулся с другим на перекрестке Никанорова и Киевской», — говорится в сообщении.

По информации источника, машина со спасателями попала в ДТП, когда ехала к пострадавшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком. Водитель автомобиля, с которым столкнулся автомобиль МЧС, получил травмы, несовместимые с жизнью.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина спасателей врезалась в боковую часть легкового автомобиля.

До этого сообщалось, что очевидцы запечатлели последствия столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферополе. На кадрах видно, что на обочине лежат люди, которые получили травмы, несовместимые с жизнью. У рейсового автобуса выбиты стекла, а кузов смят. На записи также видно, что на место аварии прибыли экстренные службы. Автор видео показал, как медики спасают пострадавшую женщину.

Ранее появилось новое видео с места жесткого ДТП в Крыму.

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