Экономист предупредила россиян, что выплату пенсии могут приостановить

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в комментарии «Прайму» назвала основания для приостановки выплаты страховой пенсии (пожизненной ежемесячной денежной выплаты россиянам с трудовым (страховым) стажем и по достижении определенного возраста).

Эксперт обратила внимание на то, что лишиться таких выплат невозможно, но они могут быть временно прекращены. Основания для этого указаны в ст. 24 и 25 федерального закона «О страховых пенсиях»:

если пенсионер в течение полугода не получает пенсию, доставляемую почтальоном;

если истек срок действия права на постоянное проживание в РФ иностранца или лица без гражданства;

если пенсионер уехал из России в страну, которая должна взять на себя эти выплаты;

если инвалид, получающий пенсионные выплаты по инвалидности, не пришел на переосвидетельствование в учреждение Федеральной медико-социальной экспертизы.

если получатель пенсии по случаю потери кормильца стал совершеннолетним и не предоставил документы об очной учебе в университете.

«Выплата пенсий по всем основным причинам... может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объеме и с учетом индексации», — отметила экономист.

В начале марта Иванова-Швец предупреждала, что человек может лишиться пенсии по достижении установленного срока, если работает неофициально. По ее словам, некоторые россияне не хотят думать о будущем, а затем по достижении пенсионного возраста часто винят не себя в отсутствии пенсии, а перекладывают ответственность за маленькие отчисления на государство.

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