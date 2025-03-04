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Россиян предупредили о связанной с пенсией опасностью

Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Человек может лишиться пенсии по достижении установленного срока, если работает неофициально, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.

По словам эксперта, некоторые россияне не хотят думать о будущем, затем такие граждане по достижении пенсионного возраста часто винят не себя в отсутствии пенсии, а перекладывают ответственность за маленькие отчисления на государство.

Она отметила, что если человек не декларирует доход или не отчисляет в Соцфонд взносы с зарплаты 30 тысяч рублей, его пенсия будет на 300 рублей в месяц ниже. Это кажется небольшой суммой, если это только в месяц и только один год, подчеркнула Иванова-Швец. Если же гражданин работает так годами, он может потерять сотни тысяч рублей и годы стажа.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне могут откладывать 35% от средней зарплаты в течение 36,5 года, и таким образом накопить на 29 лет старости сумму в 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Госдуме рассказали, возможна ли индексация пенсий выше уровня инфляции.

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