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В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал сезонным заболеванием

Попова: коронавирус занял свою нишу в перечне сезонных заболеваний
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

В настоящее время коронавирус стал сезонным респираторным заболеванием. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Никто не сможет спрогнозировать, как отразится на его свойствах та или иная мутация, та или иная замена», — сказала глава службы.

Попова добавила, что сейчас специалисты Роспотребнадзора расшифровывают 98% всех групповых случаев заболевания в России. По ее словам, подобная работа необходима для оперативной фиксации неизвестных вирусов.

20 марта департамент здравоохранения Москвы сообщил, что заболеваемость COVID-19 в столице достигла исторического минимума. По его данным, коронавирус в структуре заболеваемости не превышает 1%.

21 марта портал «Объясняем.рф» сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прекратит размещение еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. При этом Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

Ранее ученые раскрыли механизм заражения человека первым известным коронавирусом.

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