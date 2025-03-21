В РФ перестанут публиковать сводки о заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с короновирусом прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

«Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

Накануне в пресс-службе московского департамента здравоохранения заявили, что заболеваемость COVID-19 в Москве достигла исторического минимума. В пресс-службе добавили, что коронавирус в структуре заболеваемости не превышает 1%. Там добавили, что госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, на сегодняшний день отсутствуют тенденции к росту.

Ранее в РАН сообщили, что новый коронавирус, обнаруженный в КНР, пока не представляет опасности для людей.