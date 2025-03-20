Депздрав рассказал о заболеваемости коронавирусом в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве достигла исторического минимума. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В пресс-службе добавили, что коронавирус в структуре заболеваемости не превышает 1%.
«Показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января прошлого года, а доля коронавирусной инфекции в структуре заболеваемости не превышает 1%», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, на сегодняшний день отсутствуют тенденции к росту.
В марте Федеральный суд Восточного округа штата Миссури 7 марта признал правительство Китая виновным в сокрытии информации о распространении коронавируса в начале пандемии и постановил взыскать с властей страны около $24 млрд. Иск по этому делу был подан в суд аппаратом генерального прокурора штата Миссури в апреле 2020 года.
Ранее в РАН сообщили, что новый коронавирус, обнаруженный в КНР, пока не представляет опасности для людей.