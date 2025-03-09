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Ученые раскрыли механизм заражения человека первым известным коронавирусом

NatComms: показано, как белок-шип коронавируса поражает клетку на атомном уровне
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Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Академии Синика и Национального Тайваньского университета впервые детально изучили, как коронавирус 229E (hCoV-229E), открытый еще в 1965 году, заражает человеческие клетки. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

hCoV-229E стал первым из семи известных коронавирусов, способных заражать людей. Он вызывает симптомы, похожие на простуду: головную боль, насморк и боль в горле. Несмотря на относительно легкое течение, этот вирус часто встречается одновременно с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), который представляет серьезную угрозу для новорожденных.

Используя передовые технологии, такие как криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ) и масс-спектрометрия, специалисты создали атомную модель взаимодействия вирусного белка-шипа с рецептором человека.

Ученые рассмотрели, как белок-шип hCoV-229E взаимодействует с человеческой аминопептидазой N (hAPN) — рецептором, который вирус использует для проникновения в клетки. Для этого они применили крио-ЭМ, масс-спектрометрию и вычислительный инструмент GlycoSHIELD, разработанный в 2024 году.

GlycoSHIELD позволил исследователям проанализировать посттрансляционные модификации гликозилирования — процесс, при котором к белкам добавляются углеводные цепи. Эти модификации играют ключевую роль в маскировке вируса от иммунной системы.

Исследование показало, что со временем белок-шип hCoV-229E усиливает гликозилирование, что помогает вирусу избегать иммунного ответа. Этот механизм, известный как гликановое экранирование, также наблюдается у вируса гриппа и играет важную роль в разработке вакцин.

Полученные данные могут помочь в разработке новых стратегий борьбы с коронавирусами и другими патогенами.

Ранее в Китае нашли новый коронавирус, способный заражать людей.

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