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Информация о пострадавших при стрельбе в Мурманске не подтвердилась

ТАСС: в результате стрельбы в Мурманске никто не пострадал

В результате стрельбы на Кольском проспекте в Мурманске пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Никто не пострадал», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Мурманске несколько человек, по предварительной информации, получили ранения в результате стрельбы. Эта информация не подтвердилась.

По данным РИА Новости, неизвестный, открывший огонь с крыши здания, был ранен при задержании. Telegram-канал Mash писал, что перед стрельбой он заблокировал вход на крышу колючей проволокой. Это помешало спецназу при штурме.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска около 21:30 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы. Местные жители рассказали, что стрелок обстреливал не только окна их квартир, но и целился в полицейских. Прозвучало около 20 выстрелов.

Ранее молодой человек открыл огонь из-за конфликта в петербургском метро.

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Стрельба в Мурманске
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