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Молодой человек открыл стрельбу из-за конфликта в петербургском метро

Юноша устроил стрельбу из пускового устройства на станции метро в Петербурге
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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Молодого человека задержали за стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 22 марта в вагоне поезда, следующего по Невско-Василеостровской линии. Около 22:30 19-летний юноша повздорил с двумя пассажирами неславянской внешности. О причинах конфликта между ними, не сообщается.

Когда поезд остановился, петербуржец достал пусковое устройство «Сигнал охотника», вышел на платформу и выстрелил в закрывающиеся двери вагона.

Стрелка незамедлительно задержали и отправили под стражу, ему грозит уголовное разбирательство.

До этого мужчина сначала станцевал возле храма в Екатеринбурге с пистолетом в руке, а затем стал стрелять в воздух. Все произошло в темное время суток и попало на видео, однако неизвестно, когда точно были сделаны эти кадры. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемый в хулиганстве уже задержан.

Ранее россиянка стреляла с балкона, чтобы прогнать со двора женщину с собакой и ребенком.

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