Очевидцы заявили о пострадавших при стрельбе в Мурманске

SHOT: несколько человек ранены в результате стрельбы в Мурманске

Несколько человек, предварительно, были ранены в результате стрельбы с крыши дома в Мурманске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Местные жители добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются попасть на крышу здания. По их словам, туда ведут два выхода, но они заблокированы люками. Также попасть на крышу можно по отвесной лестнице, отметили очевидцы.

О стрельбе очевидцы сообщили вечером 30 марта. По их словам, с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Мурманске спецназ начал штурм дома. Канал «Мурманск Дтп Чп» опубликовал ролик, на котором видно, как вооруженные члены группы спецназа приближаются к подъезду здания. При этом снявшие видео очевидцы здороваются с ними на входе.

Ранее молодой человек открыл огонь из-за конфликта в петербургском метро.