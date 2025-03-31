Стрелявший с крыши дома в Мурманске тяжело ранен при задержании

Открывший огонь с крыши дома в Мурманске ранен, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняет Mash, неизвестный был тяжело ранен при задержании.

Согласно публикации Telegram-канала, перед стрельбой он заблокировал вход на крышу здания, с которого открыл огонь, колючей проволокой. Это помешало спецназу при штурме.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска около 21:30 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы. Местные жители рассказали, что стрелок обстреливает не только окна их квартир, но и целится в полицейских. Прозвучало около 20 выстрелов. Вскоре к дому прибыл спецназ и начал штурм здания. По предварительной информации, в результате стрельбы с крыши пострадали несколько человек.

Ранее жителей района Мурманска, где началась стрельба, призвали погасить свет и отойти от окон.