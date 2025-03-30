В Волгограде из многоэтажки выпали державшиеся за руки школьницы

В Волгограде у многоэтажного дома нашли тела двух школьниц

В Волгограде из многоэтажного дома выпали две школьницы. Об этом сообщает Mash.

По данным местных пабликов, подростки 15 и 16 лет держались за руки. Их обнаружили в Кировском районе города на улице 64-й Армии. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, полицейские опрашивают местных жителей и выясняют причины случившегося.

29 марта в Вологде двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра, выпала из окна многоэтажки на улице Козленской. Ребенка под окнами дома нашел случайный прохожий и вызвал скорую помощь. Ее госпитализировали. Состояние маленькой пациентки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днем ранее в Уфе дошкольник попал в больницу после того, как выпал с балкона четвертого этажа. Мальчик играл, а потом внезапно оказался на земле. В этот момент дома находилась его мать.

Ранее на Камчатке мужчина упал, пытаясь спуститься из окна по простыням.