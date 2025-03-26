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На Камчатке мужчина упал с высоты, пытаясь спуститься из окна по простыням

На Камчатке мужчина упал с четвертого этажа, спускаясь из окна по простыням
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Кадр из видео/Telegram-канал «Новости Камчатки | 41 Регион»

В Елизово Камчатского края мужчина выжил после падения с четвертого этажа. Об этом сообщает портал «Камчатка Инфо».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице 40 лет Октября. По словам очевидцев, мужчина пытался спуститься из окна по связанным простыням и сорвался с высоты четвертого этажа.

На место были вызваны медики, характер травм пострадавшего устанавливается. Обстоятельства произошедшего и мотивы поступка мужчины выясняют правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, готовя брату сюрприз на день рождения. Девочка приготовила сувенир в подарок брату и, пока юноша гулял с друзьями, решила закрепить его с внешней стороны окна. Школьница открыла створку окна, высунулась на улицу и внезапно сорвалась. Поначалу ее падения никто не заметил. Через время прохожие обратили внимание на мигающий в сугробе гаджет. Они подошли ближе и обнаружили под окнами ребенка с телефоном в руке. Очевидцы вызвали скорую, но спасти девочку не удалось.

Ранее петербуржец выпал из окна 23-го этажа в Усть-Славянке.

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