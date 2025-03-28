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В Башкирии ребенок оказался в больнице, выпав с четвертого этажа

В Уфе четырехлетний ребенок упал с балкона пятиэтажки, он в больнице
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Управление гражданской защиты города Уфы

В Уфе дошкольник попал в больницу, выпав с балкона четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Инцидент произошел днем 28 марта в пятиэтажке на улице Интернациональной. Мальчик играл на балконе и внезапно оказался на земле. В этот момент с ним дома была его мать.

На место ЧП прибыла скорая и госпитализировала маленького пациента. Информация о полученных им повреждениях и состоянии здоровья отсутствует.

В ведомстве обратились к родителям и попросили не приучать детей играть на подоконниках, а также убрать предметы, по которым дошкольники могут получить доступ к подоконникам и окнам. Также для безопасности детей там рекомендовали установить специальные фиксаторы на окна, чтобы дошкольники не могли открыть их сами.

Ранее в Калининграде мужчина в один день попал под машину и выпал из окна.

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