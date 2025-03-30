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Двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

В Вологде двухлетняя девочка выпала из окна
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Shutterstock

В Вологде устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка выпала из окна. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Двухлетняя девочка выпала из окна, оставшись без присмотра. Пострадавшая выжила, она доставлена в медицинское учреждение.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в многоэтажке по улице Козленской, ребенка под окнами дома нашел случайный прохожий и вызвал скорую помощь.

Состояние маленькой пациентки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна, пока родителей не было дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью пожарной лестницы сняли пострадавшего с козырька подъезда, на который он приземлился. Ребенка доставили в медицинское учреждение, сейчас за его жизнь борются врачи. Подробной информации о состоянии мальчика не поступало.

Ранее в Башкирии ребенок оказался в больнице, выпав с четвертого этажа.

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