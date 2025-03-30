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В Вологде ликвидировали открытое горение в ночном клубе

МЧС: открытое горение в ночном клубе в Вологде ликвидировано
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Shutterstock

Открытое горение в ночном клубе в Вологде ликвидировано. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь огня составила 900 квадратных метров.

О пожаре сообщал мэр города Андрей Накрошаев. По его словам, инцидент произошел в ночном клубе «Огни Сухоны». По предварительным данным, причиной стало возгорание масла во фритюре. Персонал и посетители в количестве 15 человек были эвакуированы, пострадавших нет.

Несколькими часами ранее в якутском городе Алдан загорелся торговый центр «Армада». На опубликованных Telegram-каналом «Пряная Якутия» кадрах с места пожара видно, что огонь охватил крышу двухэтажного здания. От нее поднимался столб густого темного дыма. На место прибыли пожарные и сотрудники других экстренных служб.

28 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова в Красносельском районе произошло возгорание в помещении шашлычной. На кухне площадью в 30 квадратных метров вспыхнула вытяжка и начался пожар.

Ранее в Петербурге эвакуировали посетителей загоревшегося ресторана.

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