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«Минус одно красивое здание»: в якутском городе вспыхнул торговый центр

В Алдане произошел пожар в торговом центре на улице Дзержинского

В якутском городе Алдан загорелся торговый центр «Армада». Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, речь идет о здании на улице Дзержинского. На опубликованных каналом «Пряная Якутия» кадрах с места пожара видно, что огонь охватил крышу двухэтажного торгового центра. От нее поднимается столб густого темного дыма. На место прибыли пожарные и сотрудники других экстренных служб.

«Минус еще одно красивое здание», — говорит голос за кадром.

Накануне в Ганновере на севере Германии при пожаре в доме престарелых пострадали более 50 человек, трое из них — серьезно. Возгорание произошло в одной из комнат социального учреждения, расположенного в центре северного района города. В результате пожара верхний этаж стал непригодным для проживания. Причина возгорания устанавливается.

Ранее подмосковный ТЦ эвакуировали из-за «неучебной тревоги».

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