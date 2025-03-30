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В ВАРПЭ пожаловались на нулевую квоту РФ на вылов мойвы в 2025 году

Глава ВАРПЭ Зверев: норвежский лосось «отъедает» мойву у россиян
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Shutterstock

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев выразил обеспокоенность ситуацией с выловом мойвы. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в то время как Норвегия имеет значительную квоту на вылов мойвы, используемой в качестве корма для лососей, Россия в 2025 году получила нулевую квоту, несмотря на то, что мойва является важным пищевым продуктом для россиян. Зверев напомнил, что в прошлом году Россия добыла лишь часть установленной квоты (51,7 тыс. тонн из 78,2 тыс. тонн).

По его мнению, Россия должна ежегодно получать хотя бы минимальную квоту на вылов мойвы (30–35 тыс. тонн), чтобы избежать резких колебаний цен на рынке.

Что касается других видов рыб, эксперт ожидает, что вылов трески и сельди в 2025 году будет сопоставим с показателями 2023 года.

В целом, ВАРПЭ прогнозирует общий вылов рыбы и морепродуктов в России в 2025 году на уровне около пяти миллионов тонн.

До этого губернатор региона Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рыбохозяйственный комплекс Камчатского края пребывает в непростом положении из-за низкого подхода лосося.

Ранее атлантическая треска съела более 10 млн особей мойвы за одно нападение.

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