Путину сообщили о сложностях при вылове лосося на Камчатке

Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края пребывает в непростом положении из-за низкого подхода лосося. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Рыбохозяйственный комплекс, конечно, в непростом положении сейчас находится», — отметил глава региона.

По словам Солодова, это связано с низким походом лосося, и эксперты прогнозируют неблагоприятную ситуацию. Кроме того, на отрасли сказывается санкционное давление — ограничены внешние рынки и растет стоимость запчастей, подчеркнул он.

В январе эксперты Рыбного союза сообщили, что холодноводная рыба, вылавливаемая в Дальневосточном и Северном бассейнах, считается самой экологически чистой. К числу таких видов относятся тихоокеанский лосось, минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельдь, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточная камбала, а также северные креветки и крабы. Эксперты добавили, что степень экологической чистоты рыб увеличивается с повышением широты их обитания.

Ранее в озере на Камчатке нашли изолированную популяцию рыб-каннибалов.