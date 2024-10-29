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Ученые зафиксировали крупнейшую атаку хищников в известной истории

CommsBio: атлантическая треска съела более 10 млн особей мойвы за одно нападение

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Shutterstock

Группа американских и норвежских океанографов зафиксировала крупнейшее нападение хищников в известной истории. События развернулись на севере Атлантического океана у берегов Норвегии в разгар нереста мойвы. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Миллиарды особей мойвы ежегодно мигрируют в феврале от края арктического ледяного щита к норвежскому побережью для метания икры. В это же время там собирается главный враг мойвы — атлантическая треска.

В новой работе команда запечатлела взаимодействия между популяциями трески и мойвы на огромном пространстве. Для этого ученые использовали широкополосную технику акустической визуализации.

Наблюдения показали, как мойвы начали группироваться в огромный косяк численностью около 23 млн особей, охватывающий десятки километров. В ответ треска тоже начала собираться в стаю из 2,5 млн голов. Когда хищники настигли жертв, под водой развернулась грандиозная охота, в ходе которой треска съела более 10 млн рыб, или больше половины косяка мойвы.

Драматическая встреча трески и мойвы стала крупнейшим из когда-либо зарегистрированных случаев нападения хищников как по количеству участвовавших в ней особей, так и по площади, на которой произошло это событие.
Ученые отметили, что популяция мойвы понесла крайне незначительные потери от атаки трески, поскольку пострадавшее стадо составляет лишь 0,1% от нереста мойвы в регионе.

Однако, поскольку изменение климата приводит к отступлению арктического ледяного покрова, мойве придется проплывать большее расстояние до мест нереста. Это делает вид более уязвимым для хищников.

Ранее ученые выяснили, что лоси невольно помогают волкам истреблять северных оленей.

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